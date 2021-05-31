Почти 37 тысяч тюменцев голосовали за объекты благоустройства. Фото: Тюмень - наш дом

Почти 37 тысяч тюменцев голосовали за объекты благоустройства, которые обновят в следующем году. Окончательные итоги подведут через несколько дней.

– Граждане проявили высокую заинтересованность в проекте: к проекту присоединилась вся страна – от Калининграда до Чукотки. Голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян. На улицах городов помогали проголосовать и рассказывали о планах формирования комфортной городской среды порядка 14 тысяч волонтеров проекта, – сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Отметим, что всего на голосование было выставлено порядка 6 тыс. территорий и дизайн-проектов в России, из них 6 территорий в Тюменской области. За всё время работы платформы za.gorodsreda.ru они набрали более 50 млн просмотров. Территории, набравшие наибольшее число голосов горожан, попадут в список на благоустройство в конкретном муниципальном образовании на следующий год.