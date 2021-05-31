В Тюмени в апреле подорожали мука и овощи. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области в апреле цены и тарифы на потребительские товары и услуги в среднем увеличились на 2,4%, что на 0,3% меньше, чем в целом по России. Больше всего подорожали мука (на 14,6%), плодоовощная продукция (на 8,6%), соль (на 10,5%), масло подсолнечное (на 7,9%), фрукты и цитрусовые (на 4,9%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 4,8%) и чай (на 4,0%). Выросли в цене и кондитерские изделия, мясо и птица (на 3,9%), а также яйца куриные (на 3,7%).

Отмечено снижение цен на сыр (на 2,5%). Цены на алкогольные напитки повысились (на 1,7%). Что касается непродовольственных товаров, то отмечалось повышение цен на телерадиотовары (на 11,5%), строительные материалы (на 6,7%), мебель и табачные изделия (на 5,8%). Цены на бензин автомобильный выросли на 4,6%, на дизельное топливо – на 2,7%.

Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на ветеринарные услуги (на 9,5%), на услуги гостиниц (на 7,3%), зарубежного туризма (на 6,8%), организаций культуры (на 3,6%), пассажирского транспорта (на 3,5%), образования (на 3,2%), бытовые услуги (на 3,1%).