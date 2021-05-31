Сжегший две иномарки (одну – по ошибке) тюменец загремел в колонию на два с половиной года. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 53-летнего местного жителя. Мужчина сжег два автомобиля, причем, один – по ошибке.

4 ноября 2020 года горожанин поругался с владельцем овощного склада из-за качества и цены фруктов. Из злости он решил поджечь автомобиль обидчика и выследил, где тот живет. Ночью у одного из домов на улице Одесской он поджег Mercedes за 660 тысяч рублей, который полностью выгорел. Однако позже он узнал, что по ошибке поджег не то авто.

– Спустя три недели он облил бензином нужную машину, но тут же пожалел о содеянном и вместе с другими людьми стал тушить огонь. Поджигателя задержали на месте преступления. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере свыше 94 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.