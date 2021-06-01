Тюменец застрелил соседского быка, который забрел к нему в огород. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции, который дислоцируется в селе Нижняя Тавда, обратилась жительница Антипино с заявлением о пропаже быка. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Полицейские задержали 47-летнего жителя Нижнетавдинского района. Как установили правоохранители, бык зашел в огород подозреваемого. После неудачных попыток выгнать животное за ограду, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял охотничье ружье и выстрелил быку в голову.

– Подозреваемый прицепил тушу быка к машине и волоком вывез в лес, – добавили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За использование незарегистрированного ружья фигурант привлечен к административной ответственности.