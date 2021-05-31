В Тюмени ребенок отравился крысиным ядом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени накануне, 30 мая, в скорую помощь позвонила бабушка двухлетней девочки, которая съела крысиный яд. Банку с опасным веществом внучка отыскала на балконе.

– Сейчас меня с ней рядом нет, я на даче, но делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь. По моему совету родители промыли ребенку рот, удалив все кусочки с крысиным ядом, и вызвали рвоту, – сообщила медикам старушка.

Через 13 минут врачи были в квартире по указанному адресу. Они промыли желудок с помощью зонда и госпитализировали малышку в областную клиническую больницу № 2.

– Если вдруг маленький ребенок выпил или съел крысиный яд, сядьте на стул и положите ребенка так, чтобы он своим животиком упирался в ваше колено, зажмите его ноги своими ногами и пальцем извлекайте кусочки ядовитого вещества изо рта. После этого надо обмотать палец намоченным в чистой воде бинтом и по описанному выше алгоритму очистить ротовую полость от мелких кусочков, – советуют специалисты.

Далее нужно попытаться вызвать рвоту без воды, если ядовитое вещество было в жидком виде. Только после этого дайте ребенку попить воды.