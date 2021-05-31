«РН-Пурнефтегаз» осуществляет контроль уровня парниковых газов с помощью БПЛА. Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Компания «РН-Пурнефтегаз», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», начала использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля уровня парниковых газов на объектах подготовки, переработки, транспортировки нефти и газа. Мониторинг ситуации проводится с помощью видеокамеры высокого разрешения и дистанционного лазерного сканера, установленных на беспилотных летательных аппаратах. В режиме реального времени также осуществляется обработка фотографий, составляются фотоплан и тепловая карта в случае выявления отклонений.

«РН-Пурнефтегаз» имеет большой опыт применения беспилотников для мониторинга состояния объектов нефтегазодобычи. Кроме того, нефтяники совместно с администрациями Пуровского, Надымского и Красноселькупского районов, провели беспрецедентный по своему масштабу мониторинг природных территорий, который позволил организовать уборку 30 гектаров леса – площадь, сопоставимая с 42 футбольными полями. Объем собранного мусора составил около 1,5 тыс. м3 бытовых отходов, это порядка 150 большегрузных самосвалов.

Мониторинг будет проводиться на 40 объектах подготовки, переработки и транспортировки нефти и газа. За год планируется обследовать более 700 км трубопроводов. Эффективность контроля уровня парниковых газов беспилотниками в два раза выше, чем у пилотируемой авиации. Кроме того, использование БПЛА позволит проводить мониторинг на отдалённых, труднодоступных производственных площадках.

«Роснефть» уделяет приоритетное внимание защите окружающей среды и промышленной безопасности. С 2019 года «Роснефть» реализует комплексную программу по сокращению выбросов парниковых газов. Расширение этой программы, а также внедрение инноваций – беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов – последовательно способствуют минимизации воздействия на окружающую среду.