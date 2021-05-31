Гаврилка-говорилка, Кикимора: юным тюменцам показали мир сказки

Юным тюменцам показали мир сказки. Фото - "АиФ - Тюмень".
Тюменский театр кукол организовал для юных зрителей площадку на свежем воздухе. У здания театра разместили фотозоны, которые очень понравились ребятам.
– Праздник ежегодный, поэтому готовимся мы к нему заранее и очень ответственно. Чтобы поздравить детей, нарядилась в тематические костюмы вся театральная труппа, – рассказал заслуженный артист России Сергей Грязнов.
Игровую программу вели пираты и сказочные персонажи. Детям полюбилось игровое поле у Кикиморы. А вещал всю актуальную информацию для детишек и объявлял начало нового конкурса петрушка Гаврилка-говорилка, который по совместительству является символом театра.
Кстати, детям не только раздавали сладости – каждый мог сфотографироваться с самими куклами.