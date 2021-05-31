Житель Ямала, проезжая Тюмень, расплатился фальшивыми купюрами. Фото: Ольга Крыльцова

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчину признали виновным в сбыте поддельных банковских билетов.

В августе 2020 года злоумышленник в Москве через интернет купил у неустановленного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельные банковские билеты Центробанка России достоинством пять тысяч рублей.

– С 31 августа по 4 сентября 2020 года, находясь проездом в Тюмени, он сбыл часть фальшивых купюр, рассчитавшись ими в магазинах и кафе за приобретаемый товар, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому два года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.