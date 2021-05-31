В Тюмени юный велосипедист, которого сбило авто, получил тяжелую травму. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Молодежной, 80 накануне, 30 мая, автомобиль «Равон» сбил шестилетнего ребенка, который выехал на дорогу на велосипеде. Мальчик получил тяжелую травму.

– Рекомендуем родителям дополнительно рассказать детям об опасности выезда на проезжую часть на самокатах и средствах индивидуальной мобильности, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также сообщили, что за минувшую неделю в Тюменской области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли семь человек, 63 ранены, в том числе погиб один ребенок, 12 детей ранены.