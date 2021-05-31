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Происшествия31 мая 2021 11:43

В Тюмени юный велосипедист, которого сбило авто, получил тяжелую травму

Дорожный инцидент произошел на улице Молодежной
Сергей Швецов
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В Тюмени юный велосипедист, которого сбило авто, получил тяжелую травму.

В Тюмени юный велосипедист, которого сбило авто, получил тяжелую травму.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Молодежной, 80 накануне, 30 мая, автомобиль «Равон» сбил шестилетнего ребенка, который выехал на дорогу на велосипеде. Мальчик получил тяжелую травму.

– Рекомендуем родителям дополнительно рассказать детям об опасности выезда на проезжую часть на самокатах и средствах индивидуальной мобильности, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также сообщили, что за минувшую неделю в Тюменской области произошло 50 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли семь человек, 63 ранены, в том числе погиб один ребенок, 12 детей ранены.

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