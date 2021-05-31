Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 мая 2021 года увеличилось на 53 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 53 и составило 36 778 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 человек.