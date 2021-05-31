Полицейские задержали мошенника, обманувшего тюменскую старушку на 300 тысяч рублей. Фото - УМВД по Тюмени.

Полицейские смогли установить личность и задержать безработного 24-летнего мошенника, уроженца Оренбургской области, который в январе 2020 года обманул пенсионерку из Тюмени на 300 тысяч рублей. В пять часов утра он позвонил старушке и, представившись ее сыном, рассказал о случившейся с ним неприятности.

Разговор был продолжен от имени якобы представителя правоохранительных органов, который подтвердил, что сын женщины совершил ДТП со смертельным исходом и для минимизации негативных последствий требуются деньги.

– Злоумышленник постоянно находился на связи с заявительницей и контролировал ее действия, давая инструкции по переводу денег. После осуществления переводов неизвестный прервал связь с потерпевшей. Позже, узнав, что с сыном всё в порядке и ни в какое ДТП он не попадал, пенсионерка обратилась в полицию, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Тюменские оперативники нашли мошенника в городе Коркино Челябинской области. Деньги он потратил на личные нужды. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества обманным путем, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.