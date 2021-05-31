В Тюмени ищут жертв ювелира, обманувшего клиентов на миллион рублей. Фото - УМВД по Тюмени.

В Тюмени полицейские разыскивают жертв ювелирного мастера. Стражи порядка рассказали подробности произошедшего.

– Мужчина вводил в заблуждение и не возвращал сданные ему для работы золотые изделия. Деньги, которые поступали ювелиру от заказчиков в качестве предоплаты или полной оплаты за работу, он тратил на личные нужды вместе с деньгами, полученными от продажи ювелирных изделий, сданных ему для работы, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также уточнили, что сумма ущерба составила более миллиона рублей. Если вы пострадали от мошеннических действий данного человека, обращайтесь в отдел полиции № 7 Тюмени или по телефонам: 8 (3452) 29-11-20 или 64-73-79.