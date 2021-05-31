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Происшествия31 мая 2021 10:54

Тюмень может снова накрыть смогом

Но в меньшей степени
Сергей Швецов
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Тюмень может снова накрыть смогом.

Тюмень может снова накрыть смогом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Тюмень может снова накрыть смогом. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, комментируя ситуацию с задымлением в различных районах областной столицы 26 и 28 мая.

– Смог возник в результате действующих в Тюменском муниципальном районе почвенных пожаров. Тушение торфяников осуществляется в круглосуточном режиме. Учитывая длительность процесса тушения, оперативный штаб не исключает возможного появления нового смога, но в меньшей степени. Опасности для жизни и здоровья людей и угрозы населенным пунктам пожары не представляют, – отметил он.

Также стало известно, что тюменцев, нарушивших противопожарный режим, оштрафовали на 4 597 100 рублей. Количество подобных штрафов возросло до 524. На сегодняшний день дознаватели работают над 47 материалами проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел.

ЧПЛесные и ландшафтные пожары в Тюменской области 2021