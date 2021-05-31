На тюменской трассе водитель «Черри» насмерть задавил лося. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На дорогах Тюменской области в последнее время участились ДТП, связанные с наездом на диких животных. Два из них произошли накануне, 30 мая.

Так, на 438-м километре автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск водителю «Хендэ-Санта Фе» пришлось уворачиваться из-за появившегося на дороге лося. Машина наехала на бордюр, пострадала восьмилетняя девочка, у нее диагностировали травму руки.

– На 185-м километре автодороги Курган – Тюмень автомобиль «Черри» наехал на лося, животное погибло. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка, у нее травма колена, – рассказали о втором ДТП в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рекомендуют водителям быть внимательнее в темное время суток в местах миграции диких животных, где установлены специальные дорожные знаки.