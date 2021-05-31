Под Ялуторовском погиб непристегнутый водитель, улетевший в кювет на авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Смертельная авария произошла накануне, 30 мая, в шестом часу утра на втором километре автодороги Петелино – Заводопетровское – Стеклобаза в Ялуторовском районе. Здесь улетел в кювет автомобиль Renault.

За рулем иномарки находится 51-летний житель Ялуторовска. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

– По предварительным данным, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время обстоятельства трагического ДТП выясняются.