В Тобольске иностранец выпрыгнул с пятого этажа отдела полиции

В Тобольске иностранец выпрыгнул из пятого этажа отдела полиции. Фото - "Главные новости Тобольска" в ВК.

В Тобольске в минувшую пятницу, 28 мая, прямо из окна на пятом этаже местного отделения полиции спрыгнул задержанный гражданин Узбекистана. Ранее иностранца поймали с крупной партией наркотиков.

По словам очевидцев, мужчина остался один в кабинете, причем его движения сковывали наручники. Однако это не помешало ему спрыгнуть с высоты, открыв окно и убрав металлическую решетку. Удар от падения на землю смягчило дерево.

– Мужчина доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, поскольку при побеге он получил различные травмы. Проводится проверка происшествия. Расследование продолжается, – приводит слова пресс-службы Управления МВД по Тюменской области городской портал «МегаТюмень».