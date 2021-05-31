В Ялуторовске братья завалили лося. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть ялуторовской полиции поступила информация от сотрудников Госохотдепартамента Тюменской области. Охотоведы сообщили, что в лесу недалеко от деревни Озерной, что в Ялуторовском районе, они обнаружили тушу убитого лося. Недалеко находились двое мужчин на тракторе.

Полицейские задержали подозреваемых – двух братьев, 1964 и 1969 годов рождения, и изъяли у мужчин два охотничьих карабина. Проведенная баллистическая экспертиза установила, что животное убили из этого оружия.

– Злоумышленники сначала приехали в лес на принадлежащем одному из них автомобиле «Нива» и застрелили лося. Потом вернулись на тракторе, чтобы увезти тушу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция инкриминируемой статьи подразумевает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.