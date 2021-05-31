Экзамен по профмастерству: бригада Южного филиала вновь стала лучшей. Фото - АО «СУЭНКО».

В Центре подготовки персонала СУЭНКО в п. Винзили Тюменского района завершились ежегодные межрегиональные соревнования профмастерства. Третий год подряд победители – команда Южного филиала из Ялуторовска и Заводоуковска.

26 мая директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин торжественно открыл межрегиональные соревнования профессионального мастерства среди персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей СУЭНКО. 8 филиалов компании СУЭНКО из Тюменской и Курганской областей и приглашенная команда ООО «СУЭС» три дня соревновались за звание лучшей команды энергетиков. Предварительно внутри филиала проводился строгий отбор делегатов.

Площадка соревнований профмастерства – Центр подготовки персонала СУЭНКО. Он появился в 2019 году для повышения уровня знаний у специалистов, их переквалификации и для молодежных инициатив. Полигон оснащен современным энергооборудованием и погружает участников состязаний в максимально реалистичные условия работы.

Фото - АО «СУЭНКО».

Программа профсоревнований состояла из 6 этапов: тушение пожара на трансформаторной подстанции, замена дефектного изолятора, техобслуживание разъединителя и др. Одно из самых сложных заданий – помощь пострадавшему при поражении током. В роли пострадавшего – манекен, который, по легенде, попал под напряжение прямо на 9-метровой опоре. Сложность в том, что на спасение у команды всего 5 минут.

– Соревнования – это не просто повод собраться и выяснить, кто лучший. Это одно из важнейших мероприятий по подготовке энергосистемы Тюменской и Курганской областей к зиме. Соревнования мобилизуют коллектив: он демонстрирует свою готовность к нештатным ситуациям, вспоминает необходимые знания, акцентирует внимание на правилах охраны труда, – подчеркнул важность мероприятия директор СУЭНКО Данил Анучин.

Итоги соревнований профмастерства подвели 28 мая. Звание лучших энергетиков СУЭНКО в третий раз подтвердила команда Южного филиала компании. Второе место у бригады ООО «СУЭС», на третьем месте – филиал СУЭНКО «Курганские электрические сети».

В номинации «Лучший мастер» победил мастер Южного участка ООО «СУЭС» Александр Ямщиков. «Лучшим производителем работ» признан Алексей Коробейников из команды Южного филиала. «Лучшим членом бригады» – Александр Сорокин из команды ООО «СУЭС». Самым молодым участником соревнований стал Иван Бирюков из команды ООО «СУЭС», а самым опытным, со стажем почти 10 лет, – Дмитрий Быков из филиала СУЭНКО «Западные электрические сети».

С завершением очередных состязаний энергетиков поздравил заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Евгений Дроздецкий.

– Проведение подобных мероприятий позволяет существенно повлиять на снижение случаев производственного травматизма, а также повысить уровень охраны труда и отработать методы безопасного производства работ. Приятно видеть, как специалисты в реальном времени обмениваются знаниями и опытом. Такие мероприятия положительно влияют на качество и безопасность проведения работ в повседневной деятельности, связанной с эксплуатацией электроустановок, и особенно это значимо на фоне увеличения в последнее время случаев травматизма в электроустановках. Особый вклад для будущего электроэнергетики вносит Центр подготовки персонала СУЭНКО. Он дает молодым энергетикам не только возможность изучить новые современные практики и технологии, но и обрести новые знания в сфере охраны труда.

Сами сотрудники компании СУЭНКО отмечают, что соревнования – отличный повод для выстраивания профессиональной дружбы между восемью филиалами компании.

– Впечатления от участия в соревнованиях самые положительные, здесь набираешься большого опыта и приобретаешь новых товарищей. Когда видишь, что работаешь среди профи, мотивация к работе невероятная! Хочется дальше расти, развиваться и доводить навыки до автоматизма. Именно эти эмоции легли в основу победы нашей команды, – делится Алексей Коробейников из команды Южного филиала.

Фото - АО «СУЭНКО».

Справка о компании:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» – межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО приближается к 40 тысячам км, на балансе находится 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 194 тыс.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности около 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 147 котельных, 8 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 6 электрозарядных станций, в корпоративном парке имеются 3 электромобиля. Сейчас в СУЭНКО работают более 4 600 человек.