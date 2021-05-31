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Происшествия31 мая 2021 9:11

В реке Тобол под Ялуторовском найдено тело мальчика

Ребенок утонул во время купания
Сергей Швецов
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В реке Тобол под Ялуторовском найдено тело мальчика.

В реке Тобол под Ялуторовском найдено тело мальчика.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские правоохранители два дня назад, 29 мая, получили информацию о том, что во время купания утонул 12-летний ребенок. На следующий день его тело нашли в реке Тобол недалеко от города Ялуторовска.

– По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве советуют не отпускать несовершеннолетних детей на воду одних и вообще запретить им купаться одним. Не нужно показывать негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено. Также специалисты рекомендуют выучить с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом.

ЧПЧП и происшествия в Тюмени и Тюменской области