Погода на 1 июня в Тюмени: лето начинается с прохлады

В Тюмени лето начинается с прохлады. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 июня, в Тюмени облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 6 – 8 градусов, днем – плюс 17 – 18. Вечером столбики термометров покажут плюс 10 – 16 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В первый день лета почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. В прежние времена в этот день еще бывали заморозки на почве. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь – весь месяц сухой, а лето будет теплым. А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными. Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону – к сильному ветру.