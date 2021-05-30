Тюменцы могут присоединиться к флешмобу «Должны смеяться дети», запущенном ДК «Орфей»

Фото: ДК "Орфей"

Юные жители Тюменской области с удовольствием принимают участие во флешмобе «Должны смеяться дети», запущенном ДК «Орфей». По информации портала «Вслух.ру», участники делятся целыми сериями снимков, в причем компаниями, семьями и коллективами.

Конкурс проходит на официальной странице ДК «Орфей» в соцсети «Вконтакте». До 1 июня 2021 года здесь принимают заявки от участников личным сообщением. Пересмотрите свои альбомы, выберете снимки (или создайте новые) и присоединяйтесь к акции.

1 июня ребят ждет праздничная программа «Приключения Незнайки и его друзей!», которая пройдет на ул. 70 лет Октября, 5в в 16.00. Для детей приготовили яркую, веселую программу, игры, конкурсы и зажигательные танцы.

Без возрастных ограничений, вход свободный.