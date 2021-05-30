Для детей детского стационара ОКБ №1 приготовили альбомы, раскраски и карандаши Фото: Татьяна Коркина

Участниками праздника в День защиты детей, 1 июня 2021 года, организованном благотворительным фондом «Сила добра», станут 160 пациентов детского стационара ОКБ № 1. Как сообщает «Тюменская линия», детям приготовили альбомы, раскраски, карандаши, брелоки и другие мелочи, способные скрасить ребятам необходимость соблюдения постельного режима.

По словам координатора фонда Гульшат Хайруллиной, такие акции проводятся в течение трех лет. Для детей украшают палаты, им дарят подарки от благотворителей.

– 120 ребят смогут порисовать на воде в ходе интерактива, остальным детям со сложными диагнозами подарки передадут медицинские работники, – отметила Гульшат.