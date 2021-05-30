Тюменским одиннадцатиклассникам советуют наесться яиц и рыбы перед ЕГЭ по литературе

Тюменским одиннадцатиклассником советует наесться яиц и рыбы перед ЕГЭ по литературе Фото: Александр Тарасов

Как выпускникам справиться со стрессом на ЕГЭ? В преддверии 31 мая, когда одиннадцатиклассники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии, об этом рассказали в «Киберпатруле».

Так, лучше всего сосредоточиться на заданиях, которые приносят большее количество баллов. Ведь подготовиться на 90 и больше баллов за неделю просто нельзя. Во время подготовки нужно высыпаться и питаться яйцами, кашей, рыбой и орехами, которые улучшают память. Не нужно забывать и о спорте – стресс перед экзаменами уменьшат прыжки и легкая пробежка.

Чтобы мозг получил полезные гормоны перед экзаменом, нужно размяться и послушать классическую музыку. Она влияет на рассудительность, а медитация и вовсе уберет лишние мысли, сообщает «Вслух.ру».