Тоболяк пропил имущество матери-пенсионерки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение, что 70-летней пенсионерке требуется помощь. Прибывший на вызов экипаж патрульно-постовой службы полиции выяснил, что у гражданки сын на протяжении нескольких дней похищает из дома имущество. У потерпевшей пропали телевизор, ноутбук и пылесос на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Полицейские приняли у собственницы заявление и доставили 38-летнего подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный свою вину признал и рассказал, что имущество сдал в комиссионный магазин.

– Вырученные 15 тысяч рублей он потратил на приобретение алкогольной продукции и закуски, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Сотрудниками полиции похищенное имущество будет изъято и возвращено законной владелице. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.