Погода на 31 мая в Тюмени: резкое похолодание, дождь

В Тюмени ожидается резкое похолодание, дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 31 мая, вечером в Тюмени погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Утренний сильный дождь днем ослабнет и еще до наступления вечера закончится.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 – 18 градусов, днем – плюс 14 – 17. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 12 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 8 метров в секунду.

31 мая почитается память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Феодот врачевал больных, помогал страждущим. В прежние времена день этот был связан в основном с посевом льна. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит, лето предвещает быть сухим.