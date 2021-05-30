Тюменский врач рассказал, как избавиться от аллергии раз и навсегда Фото: Татьяна Коркина

Определить аллерген и начать специальную терапию при аллергических болезнях рекомендует доктор скорой помощи Олег Нестеров. По его словам, чтобы предупредить прогрессирующее заболевание, нужно своевременно обратиться за помощью. Среди главных признаков заболевания – появление слезоточивости, постоянного чихания и кашля.

А вот самолечением заниматься не рекомендуется, несмотря на множество информации в Интернете. Грамотный аллерголог поможет навсегда избавиться от болезни, подобрав необходимую терапию и назначив комплекс обследований.

Так, при появлении сыпи и зуда Олег Нестеров рекомендует обратиться в поликлинику, а в тяжелых случаях (затруднение дыхания, отек век или губ) нужно вызвать скорую помощь. По его словам, чтобы удалить или снизить дозу аллергена, нужно вызвать рвотный рефлекс, если реакция возникла на пищу.

- Очищение будет более эффективным, если пред этим выпить воды, чем больше – тем лучше, минимум - стакан. После промывания желудка — принять сорбенты, - отмечает доктор.

При заложенности носа, чихании, слезотечению нужно как можно чаще умывать лицо и нос прохладной водой, после посещения улицы принимать душ и сменить одежду.