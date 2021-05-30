В Ишимском районе высадили 6 тысяч молодых елочек Фото: Татьяна Коркина

У деревни Быкова Ишимского района 27 мая сотрудники завода по глубокой переработке пшеницы высадили 6 тысяч молодых елочек. Как сообщает ИА «Тюменская линия», площадь высадки составила 1,5 гектара. Таким образом предприятие помогло лесовосстановлению в регионе.

Как отметил директор предприятия Александр Петров, на заводе действует пятилетняя экологическая программа, которая вносит вклад в природный баланс региона. Сотрудники помогают убирать стихийные свалки, участвуют в городских субботниках и благоустраивают территорию.

– Решили помочь природе восстановиться, восполнить уничтоженные огнем лесные фонды. Наше предприятие экоактивно, поэтому будем и дальше продолжать двигаться в этом направлении, – подчеркнул Александр Петров.