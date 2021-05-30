В Ялуторовске третий день ищут 12-летнего Даниила Огудина, которого унесло течением во время купания Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» третий день ищут пропавшего 12-летнего мальчика Даниила Огудова. Сегодня утром, 30 мая, добровольцы организовали поиск вдоль Тобола. Предположительно, мальчик мог пропасть во время купания с друзьями.

Чтобы расширить территорию поисков, волонтеры опубликовали в соцсетях клич о помощи людей с моторными лодками. Связаться с организаторами поисков можно по телефонам: 8-982- 908-52-56 (Никита) и 8-922-265-34-32 (Дмитрий).