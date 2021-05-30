Тюменцев зовут на предварительное голосование от партии «Единая Россия»

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Восемьдесят девять человек участвуют в предварительном голосовании от партии «Единая Россия», и сегодня – последний день, когда можно выразить свое мнение по поводу кандидатов. Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Депутат Тюменской облдумы призвал тюменцев помочь выбрать самых достойных из них – и молодых, и опытных.

- Много ребят, кто был волонтером в сложный пандемийный год, их 41 человек. Они помогали пожилым людям, кто нуждался в их помощи, возможно, многих из них вы знаете, - отметил Андрей Артюхов.

По его словам, в списке много беспартийных кандидатов (36%). Их специально приглашают принять участие в предварительном голосовании. Потому что в партии ищут ярких, интересных и целеустремленных людей, желающих заниматься общественной работой.

Напомнить, проголосовать можно и на сайте «Госуслуг» и на сайте pg.er.ru. По данным на утро 30 мая 2021, проголосовало уже около 57 тысяч человек.