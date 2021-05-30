Юным велосипедистам и любителям самокатов расскажут о правилах безопасности на дорогах Фото: Татьяна Коркина

Для юных любителей самокатов и велосипедов сотрудники ГИБДД Тюменской области проведут мастер-классы и уроки на открытых площадках, в скейтпарках и местах активного отдыха. Детей разного возраста обучат правилам безопасного вождения велосипедов и управления самокатом. Для участия в занятиях привлекут и родителей, которые недооценивают опасность катания на самокате или велике через проезжую часть.

Волонтеры покажут детям, какие опасные ситуации при выезде из двора существуют. Тогда ребята поймут, почему опасны разные действия.

Все участники получат памятки по безопасности дорожного движения. Обучение пройдет в рамках мероприятия «Внимание – дети!», которое проходит сейчас в регионе и продлится до 15 июня 2021.