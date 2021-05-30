Тюменцам советуют рассчитать возможности строительства дома перед покупкой участка Фото: Татьяна Коркина

При покупке земельного участка в Тюменской области для строительства жилого дома нужно учесть, что у стройки есть определенный срок. По закону, построить дом на купленном участке нужно в течение трех лет. По словам начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталии Калининой, неиспользование участка для строительства – нарушение земельного законодательства.

За это нарушение установлена ответственность в виде штрафа, который рассчитывается от кадастровой стоимости земельного участка. Как рассказывает издание «Тюменская область сегодня», сумма штрафа – не менее 20 тысяч рублей для граждан и не менее 400 тысяч рублей для юрлиц.

Специалисты рекомендуют рассчитать возможности для строительства перед тем, как покупать участок.