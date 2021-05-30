Андрей Артюхов пригласил тюменцев активно участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: Тюменская областная дума

Счетные участки начали работу в 8 утра в последний день предварительного голосования «Единой России» в Тюменской области. Жители региона могут лично отдать голос за кандидата, который представит партию на сентябрьских выборах.

Как отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов, предварительное голосование «Единой России» - возможность среди своих людей выбрать лучших. Депутат Тюменской областной думы пригласил тюменцев активно участвовать в нем.

Фото: предоставлено КП

- В 2021 году у нас большой выбор – есть как опытные действующие депутаты, так и совсем молодые ребята, которые себя ярко проявили в волонтерской работе во время пандемии, - подчеркнул Андрей Артюхов.

С 8 утра до 20 часов вечера в Тюменской области будут работать 222 участковые счетные комиссии.

Фото: предоставлено КП

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

Адрес участка можно найти на сайте. Заходите на главную страницу, выбираете регион, город и адрес регистрации. Можно позвонить по телефону горячей линии - 8-800-555-0200 (звонок бесплатный), 8 (3452) 56-57-49.

Процедура предварительного голосования проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований.