Тоболяки разберутся с проблемами, посмотрев мини-сериал «Мадам Си Джей Уокер»

Показ фильма «Мадам Си Джей Уокер» с комментариями психолога и блогера Альфии Полковой пройдет в Тобольске 3 июня в мультицентре «Моя территория». По информации портала «Мегатюмень», психологический разбор фильма поможет участникам разобраться в себе и по-новому посмотреть на жизненные ситуации.

По словам Альфии Полковой, фильм выступит как средство самопознания и раскрытия личности. Вместе со зрителями психолог разберет проблемы героев, поможет им узнать себя и найти ответы на волнующие вопросы. Подобная кинотерапия позволяет объединить культуру, искусство и психологию в увлекательный и действенный инструмент для личностного роста.

Психолог утверждает, что фильм подойдет для всех.