Новая мастерская «Фантазия из кожи» появилась в центре «Родник»

Новая мастерская «Фантазия из кожи» появилась в областном реабилитационном центре «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ребята учатся там художественным приемам и способам обработки кожи. У каждого – разный уровень развития, состояния здоровья и сочетание личных качеств и черт характера.

Под руководством опытного педагога Елены Тухтабаевой, ребята проходят 6 занятий. В это время они подбирают инструменты для работы, организуют рабочее место и узнают, какие способы декоративной обработки кожи существуют. Кроме того, ребята знакомятся с технологией изготовления изделий из натуральной и искусственной кожи и обучаются безопасным приемам работы.

Итог – красивые брелоки, украшения, панно и плетеные браслеты. За первый месяц работы «Фантазия из кожи» стала популярным направлением, которое заинтересовало ребят из «Родника». А поделка одного из них заняла 1 место во всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Для мамы, для бабушки, для сестренки 2021».