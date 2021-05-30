Погода в Тюмени 30 мая 2021: на Евдокию Свистунью воздух прогреется до +33 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 мая 2021, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 C, днём +28…+33 C.

Погода в Тюмени 30 мая 2021 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 мая – день Евдокии Свистуньи, в честь святой Евдокии. Крестьяне в этот день окучивали картошку и наблюдали за приметами. Если на Евдокию тепло – значит, и лето будет такую. Если новолуние и дождь – значит, лето будет «мокрым», а если дует северный ветер – значит, и лето будет холодным.

В этот же день почитали святого Андроника, которого просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло».