Знайка, Винтик и Шпунтик расскажут тобольским ребятишкам «Сказку о нужных правилах»

Фото: Тобольский драматический театр

В Тобольском драмтеатре им. Петра Ершова 1 и 2 июня 2021 года в 19 часов состоится премьера детского музыкального спектакля «Сказка о нужных правилах». Эта премьера – совместное мероприятие театра и ГИБДД в рамках городской пропаганды правил дорожного движения.

По информации драмтеатра, сказка расскажет о ПДД и культуре поведения на дороге. Знайка объяснит ребятам, почему важно соблюдать правила дорожного движения. А помогут ему в этом Винтик и Шпунтик, Ромашка, Розочка и Светофор Светофорович – главный на дороге.

– Уникальность постановки в том, что пьеса была написана специально для данного театрального проекта. Вся постановочная группа – это сотрудники театра. Автор и режиссер сказки – Лиана Токарева, – цитирует организаторов «Тюменская линия».