Афиша на 1 июня 2021 в Тюмени: мастер-классы, просмотр мультиков и интерактивные экскурсии

Тюменское музейно-просветительское объединение

В День защиты детей 1 июня 2021 года маленьких тюменцев приглашают в детский центр «Музейляндия». С 11 до 20 часов все желающие смогут посетить мастер-класс, интерактивные экскурсии и просмотр мультфильмов. При этом вход будет свободным. Сеансы пройдут с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, с 16.30 до 18.30 и с 19.00 до 20.00.

По словам организаторов, на одном сеансе родители познакомятся с коллекциями фондов музея через интерактивные клубы, порисовать на меловой доске и посмотреть мультики от кинофестиваля «Ноль плюс». Учитывая, что количество мест ограничено, нужно обязательно записаться по телефону 8-922-476-24-89.

В 12.00 в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова пройдет занятие «Арт-фонарь «Великие имена и открытия: Искусство о науки». Детям и родителям расскажут о художниках-ученых и о том, какие произведения искусства помогли им сделать невероятные открытия.

30 мая в 12 часов начнется уличная развлекательная программа, игры, рисунки на асфальте, выступление детских коллективов, танцы и фокусы. Пройдут и мастер-классы под открытым небом «Рисуем детство», сеанс песочной анимации «Сказка о рыбаке и рыбке» и многое другое, сообщает «Тюменская линия».

Подробности можно узнать на официальном сайте музейного комплекса.