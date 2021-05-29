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Здоровье29 мая 2021 18:52

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 29 мая 2021 года увеличилось на 54 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюменской области на 29 мая 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 29 мая 2021 года увеличилось на 54 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 29 мая 2021 года увеличилось на 54 человека

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 мая 2021 года увеличилось на 54 человека, включая 1 человека. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 36 673 человека. Также за сутки выздоровело 57 человек (за весь период – 35 123 человека).

Восемь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 7161 человек – под медицинским наблюдением. На перевахтовке находятся 242 человека.

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