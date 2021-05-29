Тюменцам рассказали, что делать, если укусила пчела, оса или шмель. Фото: кадр из фильма "Королева бензоколонки"

Специалисты тюменского Центра гигиены и эпидемиологии дали советы при укусе жалящих насекомых – пчел, ос и шмелей. Первоначально нужно удалить жало насекомого, если оно осталось в месте укуса. Правда, оставляют его лишь пчелы.

Чтобы снизить боль и отек, нужно приложить к месту укуса холод на 10 минут, а затем нанести противоаллергическую мазь. Если её нет под рукой, то нужно смазать укус смесью пищевой соды и воды для уменьшения укуса.

А вот расчесывать укус не нужно. Как сообщает «Тюменская область сегодня», это ведет к распространению яда в соседние ткани и повышению риска заноса инфекции. Если есть сильный зуд, то нужно принять противоаллергическое средство. При сохранении зуда срочно вызывайте врача.