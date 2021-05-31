В Тюменском районе занимаются искусственным осеменением кроликов

Сотрудники птицефабрики «Пышминская» первыми закончили посевную в Тюменском районе. По словам начальника управления АПК районной администрации Валерия Герасимова, всходы уже есть, но они изреженные из-за жаркой погоды. К счастью, ситуацию спасает то, что предприятия вносят микроудобрения и вручную поливают поля. Но дождей аграрии все-таки ждут, ведь содержание влаги в почве почти в 2 раза меньше нормы.

- У животноводов попроще, кормами все обеспечены и наблюдается лишь некоторое снижение продуктивности в молочной сфере. На трёх птицефабриках Тюменского района благодаря мощным системам кондиционирования никаких проблем из-за жары не наблюдается, - отметил Валерий Герасивом.

Похожая ситуация на единственном в УрФО кролиководческом комплексе «Рощинский». По словам гендиректора предприятия Николая Степанова, одно из главных составляющих стабильной работы предприятия – создание комфортных условий содержания для 20 тысяч голов.

- Для устойчивости популяции сейчас занимаемся искусственным осеменением, экспериментируем с биодобавками. Все это вместе взятое позволяет выполнять все наши договоренности с заказчиками, - подчеркнул Николай Степанов.