Тюменцев предупреждают об опасности клещей для кошек и собак Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Возрастных кошек с ослабленным иммунитетом нужно обязательно поберечь, чтобы их не укусил энцефалитный клещ. Хотя, благодаря природным особенностям, за здоровых усатых-полосатых можно не переживать, а вот собакам может грозить пироплазмоз. Если пса укусил клещ, у животного может снизиться гемоглобин, появиться инотксикация и развиться почечная недостаточность. Велик риск смерти.

Если после укуса собака вялая, отказывается от еды, а моча стала темной, то нужно срочно бежать к ветеринару. По словам ветеринара Ольги Алентьевой, для успокоения лучше обратиться в клинику не позднее чем через сутки после встречи собаки с клещом.

- После каждой прогулки осматривать своих питомцев на наличие «непрошенных гостей», кошек и собак с длинной шерстью тщательно вычёсывать, чтобы заплутавшие в густой шубке паукообразные не добрались до кожи питомца и не стали потенциальной угрозой для всей семьи, - рассказала Ольга Алентьева.

А вот если на улице погуляла кошка, её тоже стоит осмотреть, чтобы клещи с шерсти не затерялись в доме. Особенно это касается семей с маленькими детьми, которые ползают по полу. Для них встреча с клещами очень опасна.