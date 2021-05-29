МФК «Тюмень» готовится к схватке с «Норильским никелем», «Синарой» и «КПРФ»

Фото: МФК "Тюмень"

МФК «Тюмень» встретится с командами «Норильский никель», «Синара» и «КПРФ» в полуфинале плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд «Париматч-Суперлиги». Как сообщает «Вслух.ру», соревнования стартуют 29 мая. По регламенту, счет серии пройдет до трех побед. По итогам выявят команды, которые продолжат борьбу за золото и бронзу чемпионата.

В Норильске пройдут первые два матча, которые болельщики смогут посмотреть онлайн-эфиры на официальном youtube-канале Ассоциации мини-футбола России. В Тюмени 3 и 4 июня пройдут ответные матчи, если исход серии не определится. Билеты можно купить в кассах СК «Центральный» и на официальном сайте клуба. При счете 2:2 пятый матч пройдет 8 июня.

По словам капитана МФК «Тюмень» Артема Антошкина, каждый клуб рвется в Лигу чемпионов и на пьедестал. И «Норильский никель» - сильная команда.

- Чтобы его одолеть, надо отдать все силы, применить все свое умение. Готовимся к тяжелым битвам, - говорит Антон.

Финал состязаний продлится с 13 по 23 июня 2021.