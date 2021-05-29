Голышмановская «Россияночка» разбогатела на 300 тысяч рублей

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Голышмановский хор «Россияночка» выиграл конкурс департамента культуры Тюменской области по предоставлению субсидии любительским коллективам. Триста тысяч рублей артисты потратят на покупку сценических костюмов и обуви.

По словам руководителя хора Ирины Ларионовой, конкурс проводится с 2019 года. Из 18 заявок конкурсная комиссия выделила 6 победителей, в число которых вошла и «Россияночка». Получение гранта стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

- В нашем коллективе 16 человек все женщины, концертмейстер - мужчина. Коллективу 20 лет, за это время собрано достойное портфолио. У коллектива богатый репертуар – около 90 песен. Субсидия от регионального правительства – это огромная поддержка для любительского коллектива, - цитирует Ирину Ларионову «Тюменская линия».

Артисты «Россияночки» не только поют, но и занимаются декоративно-прикладным творчеством. Сейчас артисты готовятся к выставке к 110-летию Голышманово.