В Ялуторовске экстренно прооперировали мужчину, у которого перестало «дышать» легкое Фото: Татьяна Коркина

Хирурги ялуторовской областной больницы № 23 экстренно прооперировали 50-летнего мужчину, у которого перестало «дышать» легкое. По информации портала «Мегатюмень», в медучреждение он попал с жалобой на сильную одышку. Оказалось – пневмоторакс.

По словам кандидата медицинских наук, заведующего хирургическим отделением ОБ № 23 Артура Ахпателова, в норме легкие расправлены из-за того, что давление в них больше, чем в плевральной полости. Но, например, при открытом повреждении грудной клетки воздух может попасть в плевральную полость.

– А может попасть и изнутри, как бывает при разрыве булл – эмфизематозных пузырей. Так произошло в данном случае, – рассказал врач.

Чтобы удалить воздух из плевральной полости, пациенту сначала наложили односторонний дренаж, но легкое не расправилось. Тогда мужчину экстренно прооперировали, ведь КТ показало буллы в легких.

Малоинвазивная операция, которую хирурги выполнили впервые, называется видеоторакоскопией. Через прокол стенки грудной клетки в плевральную полость пациенту ввели прибор – торакоскоп (разновидность эндоскопического оборудования). На конце гибкой трубки камера позволяет хирургам определить, где прячутся буллы, и избавить пациента от них.

В больнице мужчина провел девять дней, сейчас он находится на амбулаторном лечении.