Врачи-инфекционисты напомнили тюменцам, как не подхватить заразу во время купания Фото: Татьяна Коркина

Тюменские врачи-инфекционисты напомнили горожанам, где можно безопасно купаться, чтобы не напороться на неприятности. По их словам, прежде всего, нужно отдыхать и плавать в специально отведенных местах. Такие пляжи перед началом сезона проверяются на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

По словам врача-инфекциониста Областной инфекционной клинической больницы Евгения Пятинова, в «диком» водоеме можно подхватить кишечную палочку, сальмонеллы, стафилококки, ведь при купании вода попадает в рот, нос и глаза. Из последствий самое частое – кишечная инфекция.

- Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться, - отметил Евгений Пятинов.

Учитывая, что профилактики кишечных инфекций не существует, самое главное – не заглатывать воду. Иначе может появиться стоматит, наружный отит или вирусный конъюктивит.