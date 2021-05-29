Индиец Праджавал Нама представил Тюменскую область на Всероссийском съезде в Краснодаре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Индиец Праджавал Нама представил Тюменскую область на IX Всероссийском съезде иностранных студентов страны, который прошел в Краснодаре 18 и 19 мая 2021. Молодой человек известен организацией интернационального клуба студентов региона, где ребята собираются вместе, устраивают мероприятия и помогают друг другу.

На съезде, в котором участвовали более 100 студентов со всей России, Праджавал установил деловые знакомства для сотрудничества с регионом. А ещё Нама и другие студенты обсудили вопросы, связанные с обучением в России в условиях коронавируса, и прохождением практики.

Резолюцию, которую приняли на съезде, направят президенту РФ, правительству России, министерства и ведомствам, ответственным за пребывание иностранных студентов в России, сообщает «Тюменская область сегодня».