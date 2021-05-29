Тюменских школьников зовут поучаствовать в математической абаке Фото: Татьяна Коркина

Преподаватель математики Школы одаренных детей, доцент кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ, председатель жюри регионального этапа олимпиады Эйлера Егор Горечин проведет бесплатную дистанционную образовательную программу «Элементы теории чисел в курсе математики 5-6 классов».

Как сообщает ИА «Тюменская линия», участникам расскажут о решениях зада «о числах», которые требуют определенных знаний. Чтобы их закрепить, школьники поучаствуют в интеллектуальных мероприятиях – математической абаке и карусели.

Помимо занятий с преподавателем, школьников ждет самостоятельная работа, в которой они должны будут разобрать задачи. Участники, которые с успехом закончат обучение, получат сертификаты о прохождении образовательной программы и бонусные баллы на карту индивидуального развития школьников RealTalk.

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