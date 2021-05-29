Для двенадцати ребят из Тюменской области пройдет «Большая перемена» Фото: Татьяна Коркина

Двенадцать ребят из Абатского, Вагайского, Тюменского районов, Ишима и Тюмени примут участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена», который пройдет в Москве в Парке Горького 1 июня 2021 года. В числе участников – второкурсница Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий, а в составе делегации – два педагога-наставника «Большой перемены» из Заводоуковска и Тобольска.

Заявки на участие в фестивале принимались на конкурсной основе. Ученики среднего и старшего звена и студенты присылали свои мотивационные письма, которые оценивали организаторы фестиваля.

Всего в «Большой перемене» поучаствуют 1,5 тысячи активистов. Фестиваль пройдет одновременно на более чем 20 площадках – главной цене, большом лектории и пространствах, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.