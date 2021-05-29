Сотни ребят поучаствовали в форуме для подростков #Яздесь. Фото: Ирина Тунгусова

Сотни молодых тюменцев приняли участие в форуме для подростков #Яздесь. Для ребят работали несколько шатров, где можно было послушать лекции и качественном контенте, о ведении собственного блога и о моделировании городского пространства. В шатре «Музыка» можно было поучаствовать в мастер-классе по вокалу и узнать, как выступать на конкурсах и собрать свой коллектив.

Как рассказала изданию «Тюменская область сегодня» ученица 10-го класса Дарья Гамза, на форум весь класс приехал, чтобы определиться с выбором будущей профессии.

- Я уже знаю, что хочу остаться в своем городе и работать здесь, поэтому выбрала шатер «Городская среда», чтобы узнать, как сделать свой город лучше и краше, - говорит Даша.

По словам руководителя службы по развитию социального проектирования, семейных технологий, просвещения и кадрового потенциала АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» Татьяны Бабушкиной, в мае фокус-группы работали с увлеченными подростками, которые задали темы, интересные молодежи. На основе этих данных сформировали программу форума, подобрали площадки и спикеры.

По итогам форума ребята сформируют предложения для рассмотрения городскими властями, которые помогут подросткам самореализоваться.