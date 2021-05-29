В Тюмени осудят руководителя финансовой пирамиды, похитившего 61 млн рублей у 157 человек Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего экс-гендиректора ООО «Резана-Финанс», который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ноябре 2015 руководитель пензенского предприятия открыл офис в Тюмени, чтобы похитить деньги у народа. В 2016-2018 годах он развернул в СМИ рекламу о привлечении денег под проценты, которые существенно выше банковских (3-4% каждый месяц). Деньги передавались по договорам займа. Чтобы создать видимость исполнения обязательств, в некоторых случаях производились выплаты и возврат сумм займа за счет других клиентов. Другими словами, компания работала по принципу финансовой пирамиды.

От действий мужчины пострадали 157 человек, а общая сумма похищенных денег составила более 61 млн рублей.

В мае мужчину осудили на 4,5 года в Пензе. За похищение более 27,5 млн рублей у 146 человек его отправили в колонию общего режима. В ноябре 2019 года компанию исключили из ЕГРЮЛ как недействующее предприятие, а в марте 2021 года мужчине в Тюмени предъявлено обвинение.

В Ленинский районный суд Тюмени направят 52 тома уголовного дела.